ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и возгораний нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников», — написал он.
Как уточнил Дрозденко, обломки беспилотников упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.
Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково» ввели план «Ковер», атаку БПЛА отражает шестая армия ПВО.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.