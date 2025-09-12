Ричмонд
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников

Дрозденко: над Ленинградской областью сбили более 20 БПЛА, атака продолжается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и возгораний нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников», — написал он.

Как уточнил Дрозденко, обломки беспилотников упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.

Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково» ввели план «Ковер», атаку БПЛА отражает шестая армия ПВО.

Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

