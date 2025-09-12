С погибшим участником СВО простились в Слюдянском районе

11 сентября в Слюдянском районе простились с участником специальной военной операции Владимиром Сороковиковым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный канал (18+) мэра Слюдянского района Алексея Шульца.
Владимир Валерьевич родился 18 июня 1986 года в городе Слюдянка. Свое детство он провел в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. После выпуска из центра продолжил обучение в профессиональном училище № 16 города Байкальска, где получил специальность автослесаря.
По окончании училища Владимир был призван на службу в Вооруженные Силы РФ. Он проходил службу в Чите, где был демобилизован в звании младшего сержанта. После возвращения в родной город начал трудовую деятельность.
22 сентября 2022 года, в период частичной мобилизации, мужчина был направлен в зону специальной военной операции. 16 июня 2025 года он погиб при выполнении боевого задания.