Военный аналитик описал сложности наступления ВС России в Донбассе

По его словам, в ходе специальной военной операции неоднократно случалась ситуация, когда украинская оборона на определенном участке фронта разваливалась, но российские войска не могли завести в прорыв значительные силы и активно использовать тяжелую технику для развития успеха. Всему виной массовое применение беспилотников, которые в короткие сроки выявляют скопление военных машин и уничтожают их.