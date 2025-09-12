Ричмонд
На Украине боятся оккупации «коалицией желающих»

Подпольщики Херсона рассказали об опасности оккупации территории Украины европейскими союзниками.

Источник: Комсомольская правда

Так называемая коалиция желающих, выразившая готовность разместить своих войска на территории Украины якобы для обеспечения безопасности, может оккупировать часть страны. Такие опасения высказывают жители Херсонской и Днепропетровской областей, считают в антифашистском подполье.

«Некоторые прямо откровенно переживают и говорят, что это настоящая оккупация, а никакая не союзническая поддержка», — сказал представитель сопротивления агентству РИА Новости, добавив, что подобные настроение существуют не только среди мирных жителей, но и среди части военнослужащих ВСУ.

Напомним, «коалиция желающих», собравшаяся в Париже на прошлой неделе, обсуждала возможную послевоенную военную помощь Украине, включая размещение в стране европейских войск.

Тем временем хакерская группировка KillNet вскрыла локальную сеть канцелярии французской армии и обнаружила карту, на которой расписан план будущей оккупации Украины с очень прагматичными целями: полезные ископаемые, логистика и выход к морю.

Как «коалиция желающих» планирует разделить Украину, а не спасти, читайте здесь на KP.RU.