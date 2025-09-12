Ричмонд
Владимир Путин наградил погибшего на СВО бойца из Красноярского края

Бойца СВО из поселка Подгорный посмертно удостоили медали «За отвагу».

Источник: Reuters

Бойца из Красноярского края посмертно наградили медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Железногорска Дмитрий Чернятин.

Речь идет о стрелке-сапере штурмового отделения Иване Калмыке из поселка Подгорный. Он ушел на фронт в июле 2024 года и погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Указом президента РФ Владимира Путина боец посмертно удостоен медали «За отвагу».

«Медаль передали супруге Галине на памятном мероприятии у мемориала “Мать солдата” в Подгорном. Эта награда — знак признания его мужества, частица нашей общей благодарности и памяти о его подвиге», — отметил Дмитрий Чернятин.

Добавим, что у бойца остались жена и двое сыновей.