30 беспилотников сбили над Ленобластью сегодня утром

В регионе продолжается отражение атаки БПЛА, работают силы ПВО.

Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожено над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

«Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет», — сказал губернатор.

Кроме того, в порту Приморск возникло возгорание на одном из судов. Система пожаротушения сработала автоматически, пострадавших нет.

В результате воздушной тревоги аэропорт Пулково временно закрыт. По состоянию на данный момент задерживаются 21 рейс на вылет, 14 рейсов отменены. На прилёт отменены ещё 13 рейсов. В воздушной гавани действует план «Ковёр» из-за украинских БПЛА в небе. Об этом пишет Shot.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
