30 беспилотников сбили над Ленобластью сегодня утром

Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожено над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.
«Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет», — сказал губернатор.
Кроме того, в порту Приморск возникло возгорание на одном из судов. Система пожаротушения сработала автоматически, пострадавших нет.
В результате воздушной тревоги аэропорт Пулково временно закрыт. По состоянию на данный момент задерживаются 21 рейс на вылет, 14 рейсов отменены. На прилёт отменены ещё 13 рейсов. В воздушной гавани действует план «Ковёр» из-за украинских БПЛА в небе. Об этом пишет Shot.