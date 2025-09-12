Штурмовики 47-й отдельной мехбригады ВСУ, попавшие в окружение в населённом пункте Юнаковка Сумской области, оказались фактически брошенными своим командованием. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить их снабжение», — сказано в публикации.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как иностранный наемник оказался в одиночестве после того, как боевики ВСУ бросили его в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области. В течение двух часов он вел бой, пока у него не закончились боеприпасы.
Тем временем военные российской армии спасли раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных сослуживцами у села Новоселовка Днепропетровской области.