Новороссийск отменил угрозу атаки безэкипажных катеров спустя 12 часов

Об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 6:47 утра 12 сентября.
— Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет, — написал глава города в телеграм-канале.
Новороссийск отменил угрозу атаки БЭК спустя почти 12 часов. О сигнале опасности в городе-герое сообщили около 19 часов 11 сентября. Все это время действовал запрет на посещение набережной и пляжей.
10 сентября в Новороссийске при атаке беспилотников осколками повредило нежилое здание на въезде в Широкую балку. Власти напомнили, что снимать работу ПВО и отражение атак беспилотников — запрещено.