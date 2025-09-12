Ричмонд
Новороссийск отменил угрозу атаки безэкипажных катеров спустя 12 часов

Отмену угрозы по БЭК объявили в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 6:47 утра 12 сентября.

— Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет, — написал глава города в телеграм-канале.

Новороссийск отменил угрозу атаки БЭК спустя почти 12 часов. О сигнале опасности в городе-герое сообщили около 19 часов 11 сентября. Все это время действовал запрет на посещение набережной и пляжей.

10 сентября в Новороссийске при атаке беспилотников осколками повредило нежилое здание на въезде в Широкую балку. Власти напомнили, что снимать работу ПВО и отражение атак беспилотников — запрещено.