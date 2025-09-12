Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила за ночь 221 украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО ночью уничтожили 221 беспилотник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 85 из них были сбиты над Брянской областью, 42 — над Смоленской, 28 — над Ленинградской, 18 — над Калужской, 14 — над Новгородской.

Кроме того, по девять аппаратов уничтожены над территориями Орловской области и московского региона, семь — над Белгородской областью, по три — над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.