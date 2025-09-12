Ричмонд
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 12 сентября

Жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки БПЛА утром 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 сентября 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение в 08:39.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.

На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. В Самарской области ввели штрафы за съемку и публикацию атаки беспилотников.

Напомним, 2 августа пять БПЛА атаковали Самарскую область: пенсионер погиб из-за падения обломков, 12 самолетов задержаны, а промышленное предприятие оказалось под ударом.

