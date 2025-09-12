Константинов: Крым потребует от Украины возместить нанесенный атаками ущерб

Крым потребует от украинских властей возместить ущерб, нанесенный полуострову военными действиями. Иски о блокадах и диверсиях Киева уже в суде. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Наши иски по блокадам и диверсиям со стороны Украины… связаны с периодом до начала СВО. Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины», — приводит РИА Новости слова парламентария.
Константинов подчеркнул, что одними только извинениями представители украинской власти «точно не отделаются». Как он отметил, Киев должен будет ответить за нанесенный террористическими атаками ущерб Крыму.
«Если вообще останется кто-то, кто будет уполномочен говорить от имени Украины и нести ответственность за все злодеяния», — добавил он.
Ранее Константинов сообщил о колоссальном ущербе, который Крым понес, будучи в составе Украины. По его словам, сейчас последовательно и скрупулезно ведется работа по подсчету этого ущерба.