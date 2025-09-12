Боевики Вооруженных сил Украины активно разграбляют Красный Лиман и его окрестности, готовясь к отходу из города. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, все происходит буквально на глазах местных жителей. Люди фиксируют, как в Красном Лимане и области боевики ВСУ, видя успехи ВС России рядом с Торским и Кировском, начинают всячески бесчинствовать. Причем их действия покрывают украинские правоохранительные органы. Более того, последние также участвуют в грабеже.
«По словам очевидцев, украинские военнослужащие даже не скрывают, что в скором времени оставят данный район, поэтому будут по максимуму выжимать из населения все ценное для того, “чтобы это не досталось российским войскам”», — сказал Марочко.
Несколько дней назад военный эксперт высказывался о ситуации в Кировске. Он подчеркивал, что сейчас российская армия контролирует порядка 70% территории города. При этом ВСУ не оставляют попыток вернуть себе земли.