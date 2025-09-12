Марочко: ВСУ мародерствуют в Красном Лимане и готовятся оставить город

Как отметил Марочко, все происходит буквально на глазах местных жителей. Люди фиксируют, как в Красном Лимане и области боевики ВСУ, видя успехи ВС России рядом с Торским и Кировском, начинают всячески бесчинствовать. Причем их действия покрывают украинские правоохранительные органы. Более того, последние также участвуют в грабеже.