В Каменске-Уральском простятся с двумя участниками СВО в один день

Двух участников СВО похоронят в один день.

В пятницу, 12 сентября, Каменск-Уральский проводит в последний путь сразу двух земляков, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Город простится с Алексеем Пшеницыным и Альбертом Лутфуллиным, которые погибли при выполнении боевого задания, пишет TagilCity.ru. Церемония пройдет в Храме Покрова Божьей Матери: в 11:00 состоится прощание и отпевание Алексея Юрьевича, в 12:00 — отпевание Альберта Фандусовича. После службы оба воина будут похоронены на Ивановском кладбище.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших. До этого в Ревде простились с участником СВО Львом Булгаковым.