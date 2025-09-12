В Каменске-Уральском простятся с двумя участниками СВО в один день

Город простится с Алексеем Пшеницыным и Альбертом Лутфуллиным, которые погибли при выполнении боевого задания, пишет TagilCity.ru. Церемония пройдет в Храме Покрова Божьей Матери: в 11:00 состоится прощание и отпевание Алексея Юрьевича, в 12:00 — отпевание Альберта Фандусовича. После службы оба воина будут похоронены на Ивановском кладбище.