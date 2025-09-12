Ричмонд
Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержаны из-за атаки БПЛА

В Кольцово задержано четыре рейса в Санкт-Петербург и один в Калининград.

Источник: Freepik

В екатеринбургском аэропорту массово задерживаются рейсы в Санкт-Петербург из-за атаки БПЛА. Об этом свидетельствует онлайн-табло Кольцово.

Всего позже запланированного времени вылетят четыре самолета в Питер и один в Калининград. Среди задержанных — рейсы Smartavia, «Победы», «России» и «Уральских авиалиний».

Отметим, в ночь на 12 сентября в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он также предупредил, что интернет может работать с перебоями. Позднее губернатор заявил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 км от аэропорта Пулково. По его словам, шла работа по уничтожению беспилотников на юго-западе Ленинградской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше