В Ленобласти дан отбой воздушной опасности

«Дежурная смена оружейных расчётов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября», — отметил он.
Над Ленинградской областью и Петербургом ночью и утром 12 сентября отражали атаки беспилотников. К 6 часам утра над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. Мобильный интернет работает с перебоями.
Новость дополняется.
