В Ленобласти дан отбой воздушной опасности

В Ленинградской области дан отбой воздушной опасности, сообщил в 10:12 губернатор региона Александр Дрозденко.

«Дежурная смена оружейных расчётов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября», — отметил он.

Над Ленинградской областью и Петербургом ночью и утром 12 сентября отражали атаки беспилотников. К 6 часам утра над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. Мобильный интернет работает с перебоями.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше