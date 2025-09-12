В Самарской области установили памятник участникам СВО

— Спасибо за ту помощь и поддержку, которые каждый из вас оказывает нашим воинам. Наша задача — сохранить память о тех, кто стоял и стоит на защите нашего Отечества, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, быть верными России и заботиться о процветании нашей малой родины, — отметил глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов.