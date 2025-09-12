В Самарской области установили памятник участникам СВО

В селе Обшаровка Приволжского района открыли новый памятник. Монумент посвящен участникам специальной военной операции, сообщают в Ассоциации ветеранов СВО по Самарской области.
Открыть памятник удалось за счет средств благотворителей. Компании, предприниматели и местные жители с активной гражданской позицией смогли установить символ памяти героям.
— Спасибо за ту помощь и поддержку, которые каждый из вас оказывает нашим воинам. Наша задача — сохранить память о тех, кто стоял и стоит на защите нашего Отечества, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, быть верными России и заботиться о процветании нашей малой родины, — отметил глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов.