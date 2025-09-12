Российский танк сбил украинский FPV-дрон выстрелом из пушки. Видео

Российский танк сбил летевший в него украинский FPV-дрон за мгновение до столкновения, используя струю пороховых газов из пушки. Редкий боевой эпизод, произошедший в районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики, попал на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.
Как пишет «Российская газета», украинский дрон обнаружил танк, который вел огонь с закрытой позиции на окраине населенного пункта. Неопытный оператор беспилотника направил коптер прямо по направлению стрельбы танковой пушки.
В критический момент, когда дрон приблизился к боевой машине, струя пороховых газов после очередного выстрела сбила его с курса, лишив ориентации в пространстве. Дополнительную турбулентность вызвали воздушные возмущения от пролетевшего рядом снаряда, после чего беспилотник упал.