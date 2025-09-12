Российский танк сбил украинский FPV-дрон выстрелом из пушки. Видео

В критический момент, когда дрон приблизился к боевой машине, струя пороховых газов после очередного выстрела сбила его с курса, лишив ориентации в пространстве. Дополнительную турбулентность вызвали воздушные возмущения от пролетевшего рядом снаряда, после чего беспилотник упал.