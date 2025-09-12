«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Днепропетровской области
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» за минувшую неделю освободила населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.