ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Днепропетровской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» за минувшую неделю освободила населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.