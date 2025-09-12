Военный эксперт указал на брешь в обороне ВСУ

Эксперт отметил, что в период осенних дождей в черноземной зоне обеспечение войск критически зависит от наличия дорог с твердым покрытием. При этом практически все подобные маршруты снабжения ВСУ сейчас находятся в зоне поражения российских FPV-дронов.
Аналитик допустил, что этот фактор может способствовать дестабилизации противника и создать условия для масштабного наступления российской армии вглубь ДНР.
То есть речь идет не просто о взятии Покровска, а о чем-то более масштабном. У ВСУ нет сплошной линии фронта, оборона очаговая, а дефицит личного состава растет.
На Украине возникли сомнения в достоверности заявлений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно успехов украинской армии на покровском направлении. По данным аналитического проекта DeepState в августе продвижения войск на этом участке не зафиксировано.