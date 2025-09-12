Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Сумской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север» за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия «Севера» за это время Киев потерял более 1220 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.