Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Сумской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север» за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия «Севера» за это время Киев потерял более 1220 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.