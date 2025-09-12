Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Сумской области

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке военного ведомства.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.