«Европа продолжает, очевидно, поставлять беспилотники, пытается делать всё для того, чтобы конфликт не затихал, а продолжался», — приводит слова парламентария «Лента.ру».
Алексей Чепа добавил, что страны Запада действуют против России на политическом, дипломатическом и военном «фронтах». Он подчеркнул, что европейцы не заинтересованы в разрешении конфликта на условиях России, поэтому вопрос урегулирования украинского кризиса российская сторона должна решать в том числе на поле боя, продолжая наступление в зоне СВО.