В Госдуме прокомментировали массированную атаку дронов ВСУ

ВСУ имеют в арсенале достаточно БПЛА для нанесения атак на российские регионы, потому что Украине дроны поставляют союзники из Европы. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Европа продолжает, очевидно, поставлять беспилотники, пытается делать всё для того, чтобы конфликт не затихал, а продолжался», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Алексей Чепа добавил, что страны Запада действуют против России на политическом, дипломатическом и военном «фронтах». Он подчеркнул, что европейцы не заинтересованы в разрешении конфликта на условиях России, поэтому вопрос урегулирования украинского кризиса российская сторона должна решать в том числе на поле боя, продолжая наступление в зоне СВО.

Напомним, в ночь на 12 сентября средства ПВО сбили и нейтрализовали 221 дрон над территориями 13 субъектов РФ. Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью — 85. 42 беспилотника сбили над Смоленской областью, 30 — над Ленинградской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
