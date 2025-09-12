В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась женщине после падения обломков БПЛА на жилой дом в садоводстве в Ленинградской области, в настоящее время пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что более 30 БПЛА были уничтожены над Ленинградской областью. В настоящее время воздушная опасность в регионе отменена.