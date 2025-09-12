В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА

— Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в 13:26.
Напомним, во время объявления атаки местным жителям рекомендуют быть осторожнее, не подходить к окнам. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. В рамках объявления атаки беспилотников в регионе также вводят временные ограничения на работу мобильной сети. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности..
