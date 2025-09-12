Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА

В небе над Самарской областью снова безопасно.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сняли ограничения после отбоя опасности БПЛА. Опасности атаки беспилотников действовала в регионе пять часов, сообщают в ГУ МЧС России по области.

— Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в 13:26.

Напомним, во время объявления атаки местным жителям рекомендуют быть осторожнее, не подходить к окнам. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. В рамках объявления атаки беспилотников в регионе также вводят временные ограничения на работу мобильной сети. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности..

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше