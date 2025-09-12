Губернатор НСО Травников посетил отделение социальной реабилитации

Было отмечено, что социальная и медицинская реабилитация защитников Отечества является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства. Напомним, что ещё в 2023 году в области стартовал проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». Новосибирск активно участвует в его реализации: на сегодняшний день три профильных центра уже работают в Ленинском и Дзержинском районах, а четвёртый в Центральном районе находится на стадии проектирования. По словам главы региона, на основе встреч с военнослужащими и их семьями отмечается высокий спрос на такие учреждения, при этом районы заинтересованы в появлении новых центров в шаговой доступности. Специалисты уверены, что чем раньше и качественнее начинается реабилитация после ранения, тем выше шансы человека вернуться к полноценной жизни.