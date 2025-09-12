Самарская область около шести часов находилась под угрозой атаки БПЛА

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА было объявлено в регионе утром в пятницу, 12 сентября, около 8:40 Отбой был объявлен примерно в 14:00 (MSK+1).
Аэропорт Курумоч продолжал работать в штатном режиме, однако произошла задержка вылета шести авиарейсов. Речь идет о самолетах, которые должны были отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ереван.
