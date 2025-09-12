Главное из брифинга Минобороны 6 — 12 сентября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов
С 6 по 12 сентября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- склады вооружений и военной техники.
«Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — сообщили в Минобороны РФ.
Армия России освободила три населенных пункта
За неделю в Днепропетровской области российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
«Север» улучшил тактическое положение
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение девяти бригадам, десантно-штурмовому и штурмовому полку ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и пограничный отряд.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1220 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, девяти станций РЭБ, 43 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1650 бойцов, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 11 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1470 бойцов, три танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ, 19 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» углубился в оборону противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 19 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Востока» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1640 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась танка, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» атакуют формирования ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.
ВСУ потеряли более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 32 станции РЭБ, 18 складов боеприпасов и материальных средств.
ВС РФ сбили Су-27 и уничтожили безэкипажные катеры
Подразделения группировки войск «Днепр» и силы Черноморского флота уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- пять крылатых ракет;
- 19 управляемых авиационных бомб;
- 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1488 БПЛА самолетного типа.