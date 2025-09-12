Ранее сообщалось, что украинское командование вывело с сумского направления иностранных наемников из стран Латинской Америки, Польши и англоязычных государств. По данным источников, эту группу планируется передислоцировать под Красноармейск.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Красноармейск находится практически в кольце, где по флангам ВСУ поджимают российские группировки войск.
Это грозит многотысячным пленением и разгромом полностью всей южной группировки Украины. Они сегодня не знают, что делать. Переброшенные войска не справляются, поэтому они сняли более-менее боеспособные части с сумского направления и таким образом пытаются остановить наступление наших войск.
Матвийчук предположил, что меры ВСУ не увенчаются успехом, так как темп, набранный российской армией, уже сложно снизить.
Со стороны руководства ДНР поступали заявления о ходе боев за Красноармейск. Как сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российским подразделениям удалось рассечь группировку противника возле трассы Димитров — Красноармейск. Позднее глава республики Денис Пушилин добавил, что ВС РФ начали бои в пределах высотной застройки города.