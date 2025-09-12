Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, зачем ВСУ перекинули наемников под Красноармейск

ВСУ грозит разгром на южном направлении. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, именно поэтому Киев перебрасывает под Красноармейск наемников. Об этом полковник в отставке рассказал «Ленте.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что украинское командование вывело с сумского направления иностранных наемников из стран Латинской Америки, Польши и англоязычных государств. По данным источников, эту группу планируется передислоцировать под Красноармейск.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Красноармейск находится практически в кольце, где по флангам ВСУ поджимают российские группировки войск.

Это грозит многотысячным пленением и разгромом полностью всей южной группировки Украины. Они сегодня не знают, что делать. Переброшенные войска не справляются, поэтому они сняли более-менее боеспособные части с сумского направления и таким образом пытаются остановить наступление наших войск.

Анатолий Матвийчук
военный эксперт (цитата по «Ленте.ру»)

Матвийчук предположил, что меры ВСУ не увенчаются успехом, так как темп, набранный российской армией, уже сложно снизить.

Со стороны руководства ДНР поступали заявления о ходе боев за Красноармейск. Как сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российским подразделениям удалось рассечь группировку противника возле трассы Димитров — Красноармейск. Позднее глава республики Денис Пушилин добавил, что ВС РФ начали бои в пределах высотной застройки города.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше