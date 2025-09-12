У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме «холодного останова».