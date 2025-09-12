Бойцы 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» взяли под контроль Алексеевский остров. Одновременно с этим на малом железнодорожнос Антоновском мосту Херсонской области проходит военная операция, сообщил ТАСС командир батальона «Барс».
«Теперь этот участок под нашим контролем. Остров Алексеевский тоже под нашим контролем, его брала группа спецназа Зака. Мы заняли нормальный участок, на котором можем развиваться и на запад, и на восток», — отметил военнослужащий.
Барс подчеркнул, что ВС РФ было нелегко из-за вражеских БПЛА, однако задача все равно была выполнена несмотря ни на что, в том числе и благодаря поддержке с воздуха.
Как KP.RU писал ранее, украинскую ДРГ, ликвидированная недавно спецназом военной разведки «Днепра» на Антоновском железнодорожном мосту, подготавливали специалисты НАТО.