Небензя: Каждый новый месяц боевых действий приближает крах Украины

Киевские власти пытаются игнорировать переговорный процесс, надеясь на успех в боевых действиях. При этом затягивание процесса по урегулированию делает цену регулирования для Украины всё выше. Так в ходе заседания Совбеза высказался постпред России при ООН Василий Небензя.