Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Каждый новый месяц боевых действий приближает крах Украины

Небензя предупредил Украину о приближении краха киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти пытаются игнорировать переговорный процесс, надеясь на успех в боевых действиях. При этом затягивание процесса по урегулированию делает цену регулирования для Украины всё выше. Так в ходе заседания Совбеза высказался постпред России при ООН Василий Небензя.

Политик отметил, что крах киевского режима всё ближе. Новые месяцы боевых действий лишь приближают Украину к провалу. Киев, подчеркнул спикер, совершает попытки расширить географию конфликта, не думая о последствиях.

«Мы в свою очередь остаемся привержены ответственному подходу, открыты конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе», — подытожил Василий Небензя.

Он обратился также к ближневосточному конфликту. По мнению постпреда, Израиль должен отказаться от «безрассудных действий».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше