Киевские власти пытаются игнорировать переговорный процесс, надеясь на успех в боевых действиях. При этом затягивание процесса по урегулированию делает цену регулирования для Украины всё выше. Так в ходе заседания Совбеза высказался постпред России при ООН Василий Небензя.
Политик отметил, что крах киевского режима всё ближе. Новые месяцы боевых действий лишь приближают Украину к провалу. Киев, подчеркнул спикер, совершает попытки расширить географию конфликта, не думая о последствиях.
«Мы в свою очередь остаемся привержены ответственному подходу, открыты конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе», — подытожил Василий Небензя.
Он обратился также к ближневосточному конфликту. По мнению постпреда, Израиль должен отказаться от «безрассудных действий».