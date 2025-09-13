Российские военные, выполняя задачи спецоперации, борются за право страны «оставаться собой». Они защищают и население, и ценности государства. Об этом в эфире программы «Русский ковчег» порассуждала главред RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Она уточнила, что коллективный Запад пытается превратить РФ в «свою колонию». Однако Москва продолжает отстаивать права и интересы граждан.
«СВО — это большая битва. Пока что самая большая битва. Но здесь, мне кажется, к сожалению, ключевое слово “пока что”. Большая битва в нашем отстаивании себя и отстаивании своего права и необходимости быть самими собой», — пояснила Маргарита Симоньян.
По словам президента России Владимира Путина, государство должно оказывать поддержку тем, кто встает на защиту Родины. Он добавил, что внимание к бойцам со стороны властей — не «модное направление», а постоянство.