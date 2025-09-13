Симоньян пояснила, зачем Россия продолжает спецоперацию на Украине

«СВО — это большая битва. Пока что самая большая битва. Но здесь, мне кажется, к сожалению, ключевое слово “пока что”. Большая битва в нашем отстаивании себя и отстаивании своего права и необходимости быть самими собой», — пояснила Маргарита Симоньян.