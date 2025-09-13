Майор вывел ж/д состав из-под обстрела ВСУ: украинцы не смогли лишить ВС РФ боеприпасов

Российский майор Михаил Демидов, рискуя жизнью, вывел железнодорожный состав из-под массированного обстрела ВСУ. Боевики попытались лишить армию РФ боеприпасов. Однако военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов нарушил планы ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Так, в один из дней ВСУ совершили попытку лишить подразделения ВС РФ оперативного снабжения ресурсами. Они неоднократно ударили по району железнодорожной станции. Михаил Демидов отвечал за обеспечение безопасности воинских перевозок на этом участке, пояснили в Минобороны.
«Понимая, что попадание в поезд приведет к детонации, способной уничтожить важный железнодорожный узел и нанести значительный урон расположенному рядом населенному пункту, Михаил, несмотря на продолжающийся обстрел, сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения», — сказано в материале.
