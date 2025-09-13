ВС РФ разбили ВСУ на Днепре: бригада противника ликвидирована на Алексеевском острове

Российские бойцы спецназначения уничтожили группу ВСУ на Днепре. Они ликвидировали пехотный взвод, удерживавший Алексеевский остров в Херсонской области. Такими данными поделился командир группы российского спецназа с позывным «Зак», цитирует РИА Новости.
Боец уточнил, что взвод ВСУ удалось уничтожить с помощью применения ударных беспилотников. Кроме того, большую роль сыграла военная разведка.
«Был уничтожен взвод противника: часть из которых была уничтожена бойцами специального назначения, а часть была, при покидании острова, разбита прямо на Днепре, прямо в воде», — рассказал «Зак».
Ранее стало известно об инциденте, произошедшем в Волынской области Украины. Истребитель ВСУ уронил ракету прямо на жилой дом в селе Копылье. Здание полностью разрушено боеприпасом.