Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ проигрывают ВС России у Купянска: что известно о продвижении РФ в Харьковской области

Марочко рассказал о взятии РФ под огневой контроль ж/д станций у Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска активно продвигаются на харьковском направлении. Так, за минувшую неделю бойцам удалось взять под огневой контроль две железнодорожные станции у Купянска. Такими сведениями поделился военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что под контролем ВС РФ оказались станции Купянск-Южный и Заосколье. По данным эксперта, военные закрепляются на новых позициях в Купянске.

«Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции: Купянск-Южный и Заосколье», — подытожил Андрей Марочко.

Бойцы также разбили взвод ВСУ на Днепре. Украинские солдаты удерживали Алексеевский остров Херсонской области. Операция успешно завершена благодаря действиям российской военной разведки и БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше