Российские войска активно продвигаются на харьковском направлении. Так, за минувшую неделю бойцам удалось взять под огневой контроль две железнодорожные станции у Купянска. Такими сведениями поделился военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что под контролем ВС РФ оказались станции Купянск-Южный и Заосколье. По данным эксперта, военные закрепляются на новых позициях в Купянске.
«Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции: Купянск-Южный и Заосколье», — подытожил Андрей Марочко.
Бойцы также разбили взвод ВСУ на Днепре. Украинские солдаты удерживали Алексеевский остров Херсонской области. Операция успешно завершена благодаря действиям российской военной разведки и БПЛА.