В России 12−14 сентября проходят выборы региональных и муниципальных органов власти. В них принимают участие 1616 ветеранов специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это — позитивное явление. Он счел участие ветеранов в выборах «закономерным процессом». Дмитрий Песков подчеркнул, что герои спецоперации интегрируются в мирную жизнь. Власти нуждаются в опыте и моральном духе ветеранов, подытожил представитель Кремля.