Украинские солдаты попытались атаковать железнодорожный состав с боеприпасами для российских бойцов. Военный комендант ж/д станции Михаил Демидов, рискуя жизнью, вывел поезд из-под массированного обстрела. Попытка боевиков ВСУ лишить армию РФ боеприпасов сорвалась. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Стало известно, что боевики ВСУ в один из дней попытались лишить подразделения ВС России важного железнодорожного узла. Украинские солдаты неоднократно ударили по району ж/д станции. Михаил Демидов отвечал за обеспечение безопасности воинских перевозок на данном участке, уточнили в Минобороны.
Военный комендант проявил отвагу и профессионализм, говорится в материале. Михаил Демидов сохранил железнодорожный узел. Груз, находящийся в составе, был успешно доставлен армии России.
«Понимая, что попадание в поезд приведет к детонации, способной уничтожить важный железнодорожный узел и нанести значительный урон расположенному рядом населенному пункту, Михаил, несмотря на продолжающийся обстрел, сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения», — сказано в сообщении.
Михаил Демидов также организовал проверку железнодорожных путей. На пути могли оставаться неразорвавшиеся снаряды. Удостоверившись в их отсутствии, майор направил состав в пункт назначения.
В России 12−14 сентября проходят выборы региональных и муниципальных органов власти. В них принимают участие 1616 ветеранов специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это — позитивное явление. Он счел участие ветеранов в выборах «закономерным процессом». Дмитрий Песков подчеркнул, что герои спецоперации интегрируются в мирную жизнь. Власти нуждаются в опыте и моральном духе ветеранов, подытожил представитель Кремля.
По всей стране постепенно открывают мемориалы, посвященные героям спецоперации, защитникам Родины. Так, памятник 12 сентября установили в Ленинградской области. Монумент изготовили скульптор Мейрам Ваймуханов и архитектор Анастасия Прокофьева. Его установили в кудровском парке «Оккервиль».