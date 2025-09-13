В российских силовых структурах поделились информацией о мобилизации украинцев. Так, чаще всего в ряды ВСУ поступают жители Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей, пишет ТАСС.
Кроме того, новобранцы часто прибывают из подконтрольных Киеву районов Херсонской области. По словам источника, бойцы из западных регионов Украины встречаются редко.
«Основной контингент — конечно, восточные области, которые ближе к России и дальше от прозападного украинского правительства. В основе всех, кто последние полтора-два года оказывается в ВСУ, это, конечно же, насильно мобилизованные граждане», — рассказали в силовых структурах.
Нередко приходится слышать и об иностранных наемниках, служащих в рядах ВСУ. Так, недавно ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу в районе Орехова. Солдатами ВСУ были грузинские наемники.