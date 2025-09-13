Стало известно, кого чаще всего мобилизуют в ВСУ: откуда прибывают новобранцы

«Основной контингент — конечно, восточные области, которые ближе к России и дальше от прозападного украинского правительства. В основе всех, кто последние полтора-два года оказывается в ВСУ, это, конечно же, насильно мобилизованные граждане», — рассказали в силовых структурах.