Стало известно, кого чаще всего мобилизуют в ВСУ: откуда прибывают новобранцы

Жителей Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей чаще мобилизуют в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В российских силовых структурах поделились информацией о мобилизации украинцев. Так, чаще всего в ряды ВСУ поступают жители Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей, пишет ТАСС.

Кроме того, новобранцы часто прибывают из подконтрольных Киеву районов Херсонской области. По словам источника, бойцы из западных регионов Украины встречаются редко.

«Основной контингент — конечно, восточные области, которые ближе к России и дальше от прозападного украинского правительства. В основе всех, кто последние полтора-два года оказывается в ВСУ, это, конечно же, насильно мобилизованные граждане», — рассказали в силовых структурах.

Нередко приходится слышать и об иностранных наемниках, служащих в рядах ВСУ. Так, недавно ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу в районе Орехова. Солдатами ВСУ были грузинские наемники.