В ВСУ ввели систему поощрений: из чего строится рейтинг

Боевики ВСУ стали получать бонусы за уничтожение экипажей российских танков. Украинское командование составляет специальные рейтинги, чтобы поощрять отличившихся. Об этом рассказал командир танка ВС РФ с позывным «Депутат», пишет РИА Новости.
Военный уточнил, что бонусы не начисляются за ликвидацию техники. Речь идет конкретно об уничтожении танкистов. Он добавил, что члены экипажей ВС РФ не боятся охоты.
«После того, как остановили танк, приоритет уже идет не машине, а экипажу. То есть танкистам. За нами начинается охота. Начинают кружить по 3−4 FPV, ждать нас, пока мы покинем танк», — поделился «Депутат».
В Минобороны РФ между тем рассказали о настоящем подвиге военного коменданта ж/д станции Михаила Демидова. Он, рискуя жизнью, вывел поезд из-под массированного обстрела ВСУ. Они пытались лишить армию РФ боеприпасов.