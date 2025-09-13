В рядах ВСУ нередко встречаются иностранные наемники. В их числе заметили и поляков. Они отличаются особой трусостью. Попав в плен, польские наемники сдают информацию о ВСУ. Такими сведениями поделился командир группы специального назначения военной разведки с позывным «Зак», цитирует РИА Новости.
Офицер рассказал, что от поляков можно получить данные о местонахождении подразделений ВСУ и опорных пунктах. Военный указал на отсутствие характера у наемников.
«Приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — заверил боец «Зак».
Один из американских наемников, служивший в ВСУ, рассказал о приказах командования. Он сообщил, что иностранцы, воюющие за Киев, представляли собой «сумасшедших ковбоев с жаждой убивать», а командир способствовал формированию такой культуры.