Российские «Ураганы» нанесли удар по укреплениям ВСУ в Днепропетровской области

«В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчеты реактивной системы залпового огня “Ураган” нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ», — сказано в сообщении.