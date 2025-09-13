Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские «Ураганы» нанесли удар по укреплениям ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» поразили украинские укрепления в районе села Калиновское Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчеты реактивной системы залпового огня “Ураган” нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ», — сказано в сообщении.

Операторы ударных FPV-дронов группировки, в свою очередь, поразили в полете пять украинских гексакоптеров-бомбардировщиков.