Российский военный рассказал о выбранной ВСУ тактике

Боевики ВСУ перестали атаковать на ореховском направлении. Они не показывают резервы, а лишь «обороняются и прячутся». Такими данными поделился командир танкового батальона 70-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» с позывным «Диплом», пишет ТАСС.
Боец пояснил, что ВСУ сейчас отброшены на большое расстояние от переднего края. Он находится под контролем ВС России, как и «серые зоны».
«Тактика противника сейчас на нашем направлении — введение глухой обороны, его нигде не видно, не слышно. Резервы он свои не показывает, никакую технику. Поэтому тактика у него одна — обороняться и прятаться», — рассказал «Диплом».
В ВСУ всё активнее фиксируют дезертиров. Так, уже порядка 300−500 тысяч боевиков самовольно оставили часть. В ряды ВСУ вернулись лишь 10% из них.