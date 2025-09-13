Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника

Минобороны заявило, что с 23:00 мск 12 августа до 6:00 мск 13 августа силы ПВО уничтожили 42 беспилотника над семью регионами.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 15 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 12 — над Белгородской, десять — над Волгоградской, два — над Крымом, по одному — над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в Волгограде поврежден жилой дом. Пострадавших нет. В ночь на 13 сентября также приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Ярославля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше