Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника

По данным ведомства, 15 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 12 — над Белгородской, десять — над Волгоградской, два — над Крымом, по одному — над Калужской, Курской и Смоленской областями.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в Волгограде поврежден жилой дом. Пострадавших нет. В ночь на 13 сентября также приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Ярославля.
