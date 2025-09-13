Силы ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 42 беспилотника самолетного типа украинской армии над регионами России. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в заявлении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 15 дронов. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, десять — над Волгоградской областью, два — над Республикой Крым, а также по одному — над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей.
Напомним, в ночь на пятницу, 12 сентября, силы ПВО за ночь сбили 221 беспилотник украинской армии над регионами России. При этом, только над территорией Брянской области было сбито 85 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).