Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Крыма.

Об этом проинформировали в министерстве обороны РФ в субботу, 13 сентября.

Уточняется, что вражеские дроны самолетного типа устранили в период с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября. Всего за это время нейтрализовали 42 БПЛА над регионами страны.

Утром тринадцатого сентября движение автомобилей по Крымскому мосту работает в штатном режиме. Как передает Telegram-канал оперативных данных об обстановке на подходах, по состоянию на 8 утра со стороны Керчи проезда ждут 890 авто. Пробок со стороны Кубани не зафиксировали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше