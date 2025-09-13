Ночью над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Об этом проинформировали в министерстве обороны РФ в субботу, 13 сентября.
Уточняется, что вражеские дроны самолетного типа устранили в период с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября. Всего за это время нейтрализовали 42 БПЛА над регионами страны.
Утром тринадцатого сентября движение автомобилей по Крымскому мосту работает в штатном режиме. Как передает Telegram-канал оперативных данных об обстановке на подходах, по состоянию на 8 утра со стороны Керчи проезда ждут 890 авто. Пробок со стороны Кубани не зафиксировали.
