Один из американских наемников, служивший в ВСУ, рассказал о приказах командования украинской армии. По его словам, воюющие за Киев иностранцы представляли собой «сумасшедших ковбоев с жаждой убивать», а командир способствовал формированию такой культуры. В пример американец привел приказ, когда при заходе в окопы потребовали стрелять без разбора во всех раненых солдат, даже если сразу непонятно, русские это или украинские военнослужащие.