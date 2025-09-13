Военный комендант железнодорожной станции, майор Михаил Демидов, предотвратил уничтожение поезда с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков территории, освобожденной российскими войсками.
«В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами».
Как отмечают в МО России, майор Демидов понимал, что взрыв поезда может разрушить железнодорожный узел и повредить находящийся неподалеку город. Несмотря на обстрел, Михаил быстро направил состав на запасные пути, выведя его из зоны риска.
По завершении интенсивной артиллерийской атаки майор Демидов организовал тщательную проверку железнодорожного полотна. Убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, Михаил направил конвой с критически важными военными грузами в обозначенный пункт назначения.
«Благодаря отваге и профессионализму майора Михаила Демидова удалось сохранить важный железнодорожный узел и доставить груз в заданный район», — заключили в Минобороны РФ.
