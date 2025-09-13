Офицеры ГУР Украины сдались в плен бойцам ВДВ на Запорожском направлении

Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что две дивизии, две бригады, а также полк Воздушно-десантных войск РФ, принимавшие ранее участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои на Сумском направлении. По его словам, за время проведения спецоперации на десантников приходится около 100 тысяч вручений государственных наград.