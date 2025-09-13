Офицеры ГУР Украины сдались в плен бойцам ВДВ на Запорожском направлении

Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сдались в плен бойцам Воздушно-десантных войск (ВДВ) России на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».
«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — сказал приводит РИА Новости его слова.
Командир обратил внимание, что сдача офицеров ГУР Украины произошла за счет успешной операции по выманиванию ряда военных украинской армии на контролируемые российской армией позиции.
По его словам, украинские военные хотели воспользоваться складками на этой территории, а также условиями погоды и «разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться».
«Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», — отметил боец ВДВ.
Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что две дивизии, две бригады, а также полк Воздушно-десантных войск РФ, принимавшие ранее участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои на Сумском направлении. По его словам, за время проведения спецоперации на десантников приходится около 100 тысяч вручений государственных наград.