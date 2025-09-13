Аэропорт Курумоч приостановил работу из-за угрозы БПЛА

В субботу утром, 13 сентября 2025 года аэропорт Курумоч в Самаре ввел временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в связи с угрозой атаки беспилотников.
Как сообщили представители Росавиации в своем официальном Telegram-канале, данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, угроза атаки беспилотников была объявлен в 07:48 утра.
