В трех районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на субботу, 13 сентября, в трех северных районах Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также обошлось без последствий на земле.
