Рухнула стена. О последствиях атаки БПЛА в Волгограде рассказал губернатор

Массированная атака украинских БПЛА отбита ночью 13 сентября над волгоградским регионом. О последствиях рассказал губернатор Андрей Бочаров, впечатлениями делятся местные жители. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
«Кот залез под кровать».
Жители юга Волгограда не спали с четырех утра. На Красноармейский район обрушились украинские беспилотники.
«Громыхнуло так, что кот под кровать залез», — делятся в местном паблике горожане.
Обмениваются впечатлениями и другие местные жители — грохот раздался неожиданно.
Некоторым, несмотря на субботнее утро, пора было на работу. Земляки их подбадривали: «Если что, можем подвезти».
Тем временем обменивались мнениями и пассажиры волгоградского аэропорта: здесь ввели ограничения на полеты в начале шестого утра, два рейса до столицы отменили.
«У меня через несколько часов обратный рейс, если полечу с задержкой, не успею запланированное сделать», — жалуется волгоградка.
«Наверное, надо искать другие пути передвижения, чтобы не нервничать», — резонно возражают другие пассажиры.
Повреждена больница.
«Странно, вроде никаких сообщений не было», — удивляются горожане.
На самом деле об опасности атаки БПЛА предупреждали в первом часу ночи — сообщение разместил, в частности, Telegram-канал отдела по делам ГО и ЧС администрации Михайловки. Отбой дали только в девятом часу утра.
В 6:46 ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона подтвердил: на юге Волгограда из-за падения обломков пострадал частный дом — вылетели стекла в окнах, повреждена крыша хозяйственной постройки во дворе.
«По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.
Полчаса спустя появилась уточняющая информация — повреждено здание 15-й клинической больницы скорой медицинской помощи.
«Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — заверил глава региона.
По данным Министерства обороны РФ, с одиннадцати ночи пятницы до шести утра субботы над территорией страны было перехвачено и уничтожено 42 украинских дрона. Из них 15 — над Ростовской областью, 12 — над Белгородской, 10 — над Волгоградской, два — над Крымом, по одному над калужским, курским и смоленским регионом.