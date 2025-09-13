В парке Героев Красноярска появилась аллея в память о бойцах СВО

«Возле монумента героям Великой Отечественной войны теперь будет расти живая память подвигу российских солдат, парней, кто отстаивал суверенитет и интересы Родины на СВО. Мы будем бережно хранить и следить за аллеей, приумножая ее новыми деревьями», — пообещала руководитель администрации Свердловского района, в котором теперь будут расти мемориальные ели, Лилия Назмутдинова.