МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ «Запад», сообщило Минобороны России в субботу.
«Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.