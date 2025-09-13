Ричмонд
Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия войск «Запад».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ «Запад», сообщило Минобороны России в субботу.

«Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.